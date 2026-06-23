Rapallo, Feste di luglio. Filippo Lasinio: La tradizione religiosa si sposa con gli eventi pirotecnici"

Filippo Lasinio, assessore alle Feste Patronali, presenta ai microfoni di Telenord le Feste di Luglio dell'1, 2 e 3 luglio, dove gli eventi pirotecnici si sposano con la tradizione religiosa in occasione del 469° anniversario dell'Apparizione di Nostra Signora di Montallegro. Una menzione particolare per i Sestieri, l'anima di questa festa, e per tutti i cittadini che aspettano queste giornate, con il culmine della sparata del panegirico e della chiatta in mezzo al golfo.

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