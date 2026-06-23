Genoa, tutte le trattative di mercato in tempo reale: il Timer di Gessi Adamoli

Il Genoa si sta muovendo sul mercato portando avanti numerosi contatti, sondaggi e trattative.

Da Franz-Ethan Meichtry (20 anni), centrocampista svizzero del Thun all'esterno di sinistra svedese Elliot Stroud (23 anni) appartenente al Mjällby. Ma soprattutto i fari sono accesi su Hamed Traoré (26 anni) del Marsiglia, che già ha giocato in Italia con Empoli, Sassuolo e Napoli. C’è parecchia concorrenza per Maurits Kjaergaard (22 anni) del Salisburgo: il fantasista piace anche all’Udinese.

Si parla anche di Cajuste e Quinones mentre sul fronte delle possibili partenze va registrato un forte interessamento dei turchi del Besiktas per Frendrup.

Ecco il Timer di mercato di Gessi Adamoli al Derby del Lunedì , la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

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