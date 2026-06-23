Genoa, tutte le trattative di mercato in tempo reale: il Timer di Gessi Adamoli
di m.m.
Il Genoa si sta muovendo sul mercato portando avanti numerosi contatti, sondaggi e trattative.
Da Franz-Ethan Meichtry (20 anni), centrocampista svizzero del Thun all'esterno di sinistra svedese Elliot Stroud (23 anni) appartenente al Mjällby. Ma soprattutto i fari sono accesi su Hamed Traoré (26 anni) del Marsiglia, che già ha giocato in Italia con Empoli, Sassuolo e Napoli. C’è parecchia concorrenza per Maurits Kjaergaard (22 anni) del Salisburgo: il fantasista piace anche all’Udinese.
Si parla anche di Cajuste e Quinones mentre sul fronte delle possibili partenze va registrato un forte interessamento dei turchi del Besiktas per Frendrup.
Ecco il Timer di mercato di Gessi Adamoli al Derby del Lunedì, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.
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Tags:genoa calciomercato
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