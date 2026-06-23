Rapallo, Feste di luglio. La sindaca Ricci: "Un momento di condivisione per tutti i cittadini"

La sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci sottolinea l'importanza delle Feste di luglio e la portata della macchina organizzativa, messa a punto grazie anche alle forze dell'ordine, ai volontari, alle associazioni e alle pubbliche assistenze. Feste molto sentite dai cittadini, ma anche i turisti hanno imparato ad apprezzarle, come conferma il numero sempre crescente di presenze. La giornata clou sarà il 2 luglio, data dell'Apparizione di N.S. di Montallegro, e, dopo la messa, alle 12 è previsto il panegirico ad opera del sestiere di San Michele.

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