Terzo Valico dei Giovi: completata la nuova galleria di due chilometri

GENOVA - Si sono conclusi oggi gli scavi della galleria di ventilazione Polcevera, lunga due chilometri e parte del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS Italiane), con il supporto di FS Engineering (Gruppo FS Italiane) e sotto l’egida del Commissario Straordinario di Governo, Calogero Mauceri.

La galleria ha visto all’opera COSSI Costruzioni (Gruppo Webuild) che ha operato attraverso quattro fronti di scavo in contemporanea, soluzione che ha consentito di ottimizzare i tempi garantendo i massimi standard operativi e di sicurezza.

La realizzazione della galleria di ventilazione Polcevera, avviata a fine ottobre 2024, ha superato importanti complessità tecniche e logistiche. primo fronte di avanzamento ha infatti richiesto il sottoattraversamento della linea ferroviaria Genova-Milano ottenuto scavando ad appena 18 metri di profondità rispetto ai binari sovrastanti che sono rimasti costantemente in esercizio senza interruzione o impatti sulla circolazione ferroviaria. Per ottimizzare i tempi, da febbraio 2025, sono stati poi attivati due ulteriori fronti di scavo paralleli, che hanno operato contemporaneamente in direzioni opposte lungo l'asse del tunnel. Contemporaneamente, un quarto fronte di avanzamento si è occupato dell'ampliamento della sezione della galleria e della creazione dei cameroni sotterranei, gli spazi tecnici necessari ad ospitare i futuri impianti del sistema di ventilazione.

Un ulteriore passo avanti nel Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova che si inserisce nel Corridoio europeo TEN-T Reno-Alpi, una delle direttrici più trafficate del continente. L'opera è progettata per potenziare il collegamento tra i porti liguri, il tessuto produttivo del Nord Italia e l'Europa, A regime, ridurrà i tempi di percorrenza tra Genova e Milano a circa un’ora, incrementando capacità e affidabilità della rete. Il progetto si integra con la linea storica attraverso quattro interconnessioni chiave (Voltri, Genova Parco Campasso, Novi Ligure e Tortona) e il potenziamento del Nodo ferroviario genovese.

“Il completamento degli scavi della galleria di ventilazione Polcevera rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di realizzazione del Terzo Valico e conferma che il lavoro procede secondo il cronoprogramma previsto. Parliamo di un intervento tecnicamente complesso, realizzato con 4 fronti di scavo simultanei e con il sottoattraversamento della linea Genova-Milano mantenuta sempre in esercizio, senza interruzioni del servizio. Un risultato che dimostra la capacità del sistema infrastrutturale italiano di affrontare sfide ingegneristiche di alto livello garantendo al tempo stesso sicurezza, efficienza e continuità operativa. Ringrazio tutti i lavoratori, i tecnici, le imprese coinvolte, RFI, il Gruppo FS, il Commissario straordinario Mauceri e tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione di un’opera attesa da anni. Continuiamo a monitorare l’avanzamento dei lavori con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti e consegnare al territorio una infrastruttura moderna, efficiente e strategica per lo sviluppo economico e logistico dell’Italia”.





Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.





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