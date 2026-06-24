Festa di San Giovanni Battista: A Compagna lancia lo spot con la voce del professor Bampi
di Redazione
Campagna di sensibilizzazione a tutela delle tradizioni genovesi
Oltre 100 di storia che vanno difesi e rilanciati con un impegno in favore della lingua genovese e delle sue tradizioni che vive ogni giorno grazie all'impegno dei volontari.
"Tuttavia è importante aumentare nel numero, non per una questione economica ma per lo spirito d'appartenenza". Lo dice il professor Franco Bampi nel lanciare la campagna per nuove iscrizioni della storica associazione A Compagna.
Il tutto nelle ore in cui Genova festeggia il suo patrono, San Giovanni Battista.
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Tags:compagna bampi
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