Aeroporto di Genova, la Cina apre a un collegamento cargo diretto: il tema al centro del confronto con il Ministero del Commercio

PECHINO – La missione istituzionale e imprenditoriale della Liguria in Cina ha vissuto oggi uno dei suoi momenti più significativi con l’incontro ufficiale presso il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (MOFCOM), dove la delegazione ligure guidata dal capo di gabinetto della Regione Liguria, Massimiliano Nannini, ha incontrato il Deputy Director General Wang Yupeng.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina e segue il percorso di dialogo avviato nei mesi scorsi dai governi dei due Paesi. Un confronto che ha consentito di affrontare alcuni dei principali temi strategici dell’attualità economica e commerciale internazionale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le due nazioni.

“Si è trattato di uno degli incontri più importanti della missione, perché ci ha consentito di entrare direttamente nei luoghi dove vengono assunte le decisioni strategiche del governo cinese”, ha dichiarato Nannini al termine del colloquio. “Abbiamo parlato di cooperazioni strategiche e affrontato temi che possono contribuire ad avvicinare ulteriormente Italia e Cina. Da una parte abbiamo registrato la volontà cinese di mantenere un rapporto forte con l’Europa, dall’altra il riconoscimento dell’Italia come Paese amico con il quale proseguire e intensificare la collaborazione".

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre analizzati i dati relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi, numeri che confermano la solidità delle relazioni economiche e le ampie prospettive di sviluppo ancora presenti.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità che riguardano direttamente la Liguria e il suo sistema logistico-portuale. Tra i temi affrontati, quello dell’aeroporto di Genova e delle possibili connessioni con il mercato cinese.

“L’aspetto più interessante emerso dal confronto – ha spiegato Nannini – è stato il messaggio lanciato dalla controparte cinese sulla possibilità di avviare un dialogo finalizzato all’apertura di un collegamento cargo diretto tra la Cina e Genova. Si tratta di una proposta che accogliamo con grande interesse e che porteremo ai tavoli competenti una volta rientrati in Italia".

L’ipotesi di un canale logistico diretto rappresenterebbe infatti un’opportunità significativa per il sistema economico ligure, rafforzando il ruolo strategico della regione come porta d’accesso ai mercati europei e valorizzando le sinergie tra aeroporto, porti e piattaforme logistiche del territorio.

“Per gli operatori del settore è certamente una notizia molto importante”, ha concluso Nannini. “Siamo ancora all’inizio di un percorso, ma riteniamo che possa rappresentare un ottimo punto di partenza per sviluppare nuove opportunità di cooperazione economica e commerciale tra la Liguria e la Cina”.

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