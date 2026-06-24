Attualità

Busalla: il falò della piana di Nardin, l'avvio dell'estate nella notte di San Giovanni Battista

di Gilberto Volpara

41 sec

Coinvolgimento paesano con decine di volontari

Busalla: il falò della piana di Nardin, l'avvio dell'estate nella notte di San Giovanni Battista
2265 - ASEF

 

La Piana di Nardin rappresenta un polmone verde di Busalla recuperato grazie a uno splendido lavoro pubblico unito all'impegno dei volontari. A pochi minuti dal centro del paese, oggi, c'è un sito in cui pare d'essere immersi in un'altra dimensione con la possibilità di un tuffo nel piccolo lago a nord dell'attrazione.

 

Lì, ogni anno, alcune persone innamorate di quel contesto avviano una piccola festa che, nella notte di San Giovanni Battista, accende l'estate inglobando pure un falò simbolo della ricorrenza.

 

Anima dell'evento è Marco Albricci: "Per quelli come me, questo è un angolo del cuore. Vederlo vissuto e partecipato, nel rispetto dell'ambiente, ovviamente, costituisce una grande soddisfazione. Quella di San Giovanni Battista è una tradizione qualcosa che qui va avanti da molto tempo e si rinnova ogni stagione". 

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