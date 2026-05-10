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Alpini a Genova, il giorno della grande sfilata: Telenord in diretta

di m.m.

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Alpini a Genova, il giorno della grande sfilata: Telenord in diretta
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Giornata finale della 97a Adunata Nazionale degli Alpini con la grande sfilata che animerà il centro di Genova per tutta la giornata, attese almeno centomila persone. Telenord trasmette l'evento in diretta sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it.

Ecco il programma:

ore 8:00 - Ammassamento

ore 8:45 - Onori alla massima autorità

ore 9:00 - Inizio sfilata – Piazza Corvetto

a seguire - Passaggio della stecca con la Sezione di Brescia

Ammainabandiera – fronte tribuna autorità, Via A. Diaz.

La conclusione è prevista intorno alle 20.

 

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Alpini adunata Genova Telenord

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