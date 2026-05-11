Genova abbraccia gli Alpini, Alessio Piana: “Un’opportunità straordinaria anche per l’economia”

La 97ª Adunata Nazionale degli Alpini si chiude con entusiasmo e partecipazione. A tracciare un bilancio positivo dell’evento è Alessio Viana, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione per Genova e per tutto il territorio ligure.

"Assolutamente sì, sono stati tre giorni spettacolari. Venerdì, sabato e domenica eccezionali, con questa conclusione meravigliosa: Genova invasa dalle penne nere, un’invasione pacifica e gioiosa", ha dichiarato Alessio Piana, assessore regionale, evidenziando il clima di festa che ha animato la città.

L’esponente ligure ha ricordato anche il valore simbolico dell’evento, tornato a Genova dopo 25 anni: "È stato davvero un piacere prendere parte a questa adunata. È stato un orgoglio rappresentare la Regione Liguria l’anno scorso a Biella per il passaggio della Stecca".

Grande apprezzamento anche per la sfilata conclusiva: "È stata una bellissima sfilata e ci sono state tantissime persone che in questi giorni hanno potuto apprezzare la nostra città".

Secondo Viana, l’Adunata ha avuto anche importanti ricadute economiche: «Ha rappresentato davvero un’opportunità anche economica per il nostro tessuto commerciale», confermando l’impatto positivo dell’arrivo di migliaia di alpini e visitatori su negozi, ristoranti e attività cittadine.

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