Sampdoria, Dossena: "Certi errori impossibile volerli fare con la volontà. Chi è il Penombra? Guardate i filmati, io lo rivelerò se resta"

"Questa è una società che è difficile comprendere, perché gli errori che sono stati fatti negli ultimi tempi è impossibile volerli fare con la volontà. Quindi bisogna accettare quello che stiamo vedendo, otto allenatori, sei portieri, se ci fosse un'idea, io mi auguro che abbiano un'idea, mi auguro che abbiano una prospettiva, ma i fatti li stanno condannando e io ho la sensazione che il prossimo anno saranno di nuovo lì a remare, a cercare di uscire da una situazione pericolosa, finché la gente accetta. Peraltro, io sotto la curva non ci manderei mai nessuno dei giocatori, io da giocatore non vado mai sotto la curva a chiedere scusa, mi fischiate, ditemi quello che volete, però quella manifestazione che hanno inscenato i tifosi a Bogliasco è servita, io non ci sarei mai andato incontro, però quella protesta lì, da quel momento la squadra ha trovato qualcosina in più da spendere. Ma non si può arrivare ad avere i tifosi al campo di allenamento che ti insultano, anche giustamente, perché la squadra stai facendo male".

Lo ha detto Beppe Dossena, protagonista dell'epoca d'oro della Sampdoria e opinionista di Telenord, al premio Di Marzio dove è stato premiato come campione del mondo.

Alla domanda su chi sia Il Penombra - figura da lui evocata al Derby del Lunedì che remerebbe contro gli interessi della società dall'interno del club - Dossena ha risposto così: "Io ho detto che lo rivelerò all'inizio di stagione, se quella persona sarà ancora dentro la Samp, io dico che le società sono di chi le compra, le società non sono dei tifosi, però le società hanno un obbligo e le proprietà hanno un obbligo, rispetto per le persone che pagano il biglietto, e allora se devi avere rispetto per le persone che pagano il biglietto, dentro la società tu non devi fare nulla, non devi muovere nulla che vada contro gli interessi della società stessa. Io mi sono limitato ad analizzare quello che è successo, ripeto, quello televisivo è uno strumento straordinario, se volete sapere chi è, guardatevi tutti i filmati, prima della partita, dopo la partita, tra il primo e il secondo tempo, quel giorno in quella manifestazione dei tifosi, lì trovate la persona. Io non ve lo dico, ve lo dirò, se ci sarà ancora, all'inizio dell'anno".

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