Genova ospita il SALC 2026 del Rotary 2032 tra leadership, servizio e il ritorno di un governatore genovese

Una giornata dedicata alla formazione, alla leadership e al servizio verso la comunità, ma anche un passaggio significativo per il futuro del Rotary sul territorio. Sabato 16 maggio, nella prestigiosa cornice di Palazzo Ducale, si terrà il SALC – Seminario di Apprendimento della Leadership di Club del Rotary Distretto 2032, appuntamento rivolto ai dirigenti dei Club rotariani e ai soci coinvolti nell’anno rotariano 2026-2027.

L’edizione 2026 assume un valore particolare anche in vista dell’ingresso di Fortunato Crovari alla guida del Distretto Rotary 2032. Dal 1° luglio, infatti, dopo tre anni il Distretto tornerà ad avere un governatore genovese.

Il Distretto 2032 coordina 67 Club distribuiti tra Liguria e province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.

"Questa giornata rappresenta un momento particolarmente significativo all’interno di un percorso che stiamo costruendo insieme ai Club e ai soci del territorio, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il ruolo del Rotary come rete di servizio vicina alle comunità e alle persone. Il numero straordinario di adesioni al SALC 2026, con oltre 360 partecipanti attesi, dimostra quanto siano forti il senso di appartenenza e la volontà di contribuire concretamente al bene comune. Vogliamo un Rotary capace di ascoltare, creare relazioni, sviluppare progetti concreti e lasciare un impatto duraturo sui territori. Le attività di disostruzione rappresentano un esempio concreto di questo spirito di servizio: condividere competenze e cultura della prevenzione significa mettere davvero al centro la comunità e la tutela della vita", commenta il prossimo Governatore Fortunato Crovari.

Il tema del SALC 2026, “Creiamo un impatto duraturo”, accompagnerà una giornata pensata per rafforzare competenze, spirito di servizio e capacità progettuale delle future squadre dirigenti dei Club. Il programma alternerà momenti seminariali e occasioni di confronto sui temi della leadership, della continuità associativa e del dialogo tra generazioni, con la partecipazione di rappresentanti del Rotary e del Rotaract del territorio.

Accanto ai lavori seminariali, il Rotary aprirà le proprie attività anche alla cittadinanza con un’importante iniziativa pubblica dedicata alla prevenzione e alla sicurezza sanitaria. Per tutta la mattinata, all’esterno di Palazzo Ducale, medici rotariani e rotaractiani del Distretto, in collaborazione con Croce Bianca Genovese, realizzeranno dimostrazioni pratiche gratuite di disostruzione delle vie aeree pediatriche e per adulti.

L’attività, aperta a tutti, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle manovre salvavita, offrendo strumenti concreti per intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Il seminario inizierà alle ore 8.30 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Valerio Cimino.

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