I bambini prodigio della scuola per l'infanzia "Il Glicine" fanno incetta di premi

Grande soddisfazione presso la scuola per l'infanzia "Il Glicine", in via Motta, nel quartiere di Quezzi, per i due prestigiosi premi vinti di recente. Il concorso nazionale "Vito Scafidi", CittadinanzAttiva, sul tema dell'armonia, e il "Falcone e Borsellino", con le sue agende rosse, per sensibilizzare i bambini sulla legalità. In quest'ultima rassegna, la bella realtà della Valbisagno è arrivata ad ex aequo con l'istituto di San Desiderio.

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