I bambini prodigio della scuola per l'infanzia "Il Glicine" fanno incetta di premi
di Claudio Baffico
Grande soddisfazione presso la scuola per l'infanzia "Il Glicine", in via Motta, nel quartiere di Quezzi, per i due prestigiosi premi vinti di recente. Il concorso nazionale "Vito Scafidi", CittadinanzAttiva, sul tema dell'armonia, e il "Falcone e Borsellino", con le sue agende rosse, per sensibilizzare i bambini sulla legalità. In quest'ultima rassegna, la bella realtà della Valbisagno è arrivata ad ex aequo con l'istituto di San Desiderio.
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