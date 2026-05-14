Croce Verde Praese: da 120 anni al servizio della comunità

Centoventi anni di assistenza, solidarietà e presenza costante sul territorio. La Croce Verde Praese celebra nel 2026 un anniversario importante, nato dalla volontà di guardare non solo al passato, ma anche al futuro dell’assistenza ai cittadini.

La storica sede si trova in via Cordanieri, una strada che deve il proprio nome agli antichi lavoratori delle corde utilizzate dai pescatori, testimonianza delle radici marinare e popolari di Pra’. Ed è proprio qui che continua ogni giorno l’attività della pubblica assistenza.

A raccontare la storia e l’evoluzione della Croce Verde Praese è Gianfranco Scuzzarello, per tutti Cumpa, volontario da ben 55 anni. "Qui abbiamo l’abitudine dei soprannomi, scherza, e Cumpa perché sono sempre stato uno che ama stare in compagnia".

Fondata il 6 agosto 1906 da un gruppo di giovani praesi, la Croce Verde è cresciuta insieme al quartiere, trasformandosi nel tempo in una realtà sempre più strutturata e professionale. "Quando sono entrato io, nel 1970, si caricava il paziente e lo si portava velocemente all’ospedale. Oggi invece i mezzi sono veri pronto soccorso mobili e i soccorritori hanno formazione e certificazioni professionali", racconta Scuzzarello.

Per celebrare i 120 anni, la Croce Verde Praese ha organizzato una serie di iniziative inserite all’interno della festa “Profumo di Basilico”. Sabato pomeriggio, alle ore 17, è prevista in piazza una dimostrazione pratica di intervento sanitario, realizzata grazie alla collaborazione con Pro Loco e CIV di Pra’.

Durante i festeggiamenti verranno inoltre premiati i militi volontari con targhe celebrative dedicate all’impegno prestato nel corso degli anni.

Oggi la Croce Verde Praese può contare su 15 dipendenti, una ventina di volontari attivi e diversi ragazzi del servizio civile. Ogni giorno vengono effettuati mediamente tra i quattro e i cinque interventi, ai quali si aggiungono i servizi di trasporto sanitario e assistenza.

Tra le novità presentate per l’anniversario c’è anche un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità e pazienti dializzati. Il veicolo, acquistato grazie alle donazioni dei cittadini, è dotato di elevatore e sistemi che consentono anche a un solo operatore di effettuare il servizio in sicurezza.

"Le pubbliche assistenze hanno sempre bisogno di volontari, ma oggi servono responsabilità e formazione e vedere tanti giovani avvicinarsi alla Croce Verde è una soddisfazione enorme", sottolinea Gianfranco Scuzzarello,

Un legame, quello tra la Croce Verde Praese e il territorio, che attraversa generazioni. "Quando sono entrato era una grande famiglia, conclude e ancora oggi continuo a venire qui perché questa esperienza mi ha dato tantissimo, anche a livello umano".

L’appuntamento con i festeggiamenti è dunque a Pra’ per celebrare 120 anni di storia costruiti grazie all’impegno quotidiano di volontari, soccorritori e cittadini.









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