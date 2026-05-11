Genova abbraccia gli Alpini, Roberto Bagnasco: “Custodiscono i valori più autentici della nostra comunità”
di Anna Li Vigni
Un’ondata di entusiasmo, partecipazione e orgoglio ha accompagnato l’Adunata genovese
Un’ondata di entusiasmo, partecipazione e orgoglio ha accompagnato l’Adunata degli Alpini a Genova, trasformando la città in un grande abbraccio collettivo alle penne nere. Migliaia di persone hanno preso parte all’evento, confermando ancora una volta il legame profondo che unisce gli Alpini al cuore degli italiani.
"Una bella occasione per verificare tutto l’entusiasmo che c’è in questo corpo", sottolinea Roberto Bagnasco, evidenziando come il raduno rappresenti molto più di un semplice appuntamento annuale. Un sentimento difficile da spiegare a chi non ha mai vissuto da vicino l’atmosfera di queste adunate, fatte di amicizia, memoria, solidarietà e senso di appartenenza.
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