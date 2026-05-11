Genova abbraccia gli Alpini, Bevilacqua: “Hanno portato gioia, allegria e serenità a tutta Genova”
di Anna Li Vigni
Un evento che ha coinvolto cittadini e visitatori da tutto il mondo
Grande entusiasmo a Genova per la sfilata degli Alpini, un appuntamento che ha trasformato la città in un grande momento di festa collettiva. Il clima è stato quello delle grandi occasioni, tra partecipazione, emozione e spirito di comunità.
“È una giornata di festa che si accompagna agli altri giorni in cui la nostra città si è animata grazie alle centinaia di migliaia di Alpini”, viene sottolineato durante la manifestazione. Un evento che, secondo gli organizzatori e le istituzioni presenti, ha portato “gioia, allegria e serenità”, contribuendo a creare un’atmosfera di forte condivisione.
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