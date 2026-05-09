Amerigo Vespucci in partenza da Genova, Serena Autieri: “Una nave che fa innamorare il mondo dell’Italia”

L’Amerigo Vespucci riparte da Genova verso il Nord America e con lei torna anche la musica italiana. Serena Autieri, protagonista degli eventi legati al Villaggio Italia durante il tour mondiale della nave scuola, ha raccontato l’emozione di accompagnare ancora una volta il veliero simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Ripartenza – “Questa nave meravigliosa ha fatto innamorare il mondo”, ha dichiarato l’attrice a margine della cerimonia nel porto di Genova. Autieri ha ricordato il successo del precedente tour internazionale, durante il quale il Vespucci è diventato un punto di riferimento per promuovere cultura, tradizione e spettacolo italiano all’estero.

Musica – L’artista è stata protagonista di un momento musicale dedicato proprio alla nave scuola. “Ho cantato il brano scritto appositamente per il Vespucci”, ha spiegato, parlando dell’inno dedicato all’imbarcazione e firmato da Maurizio Fabrizio e Vincenzo Incenzo. Una canzone che, secondo Autieri, racconta la vita dell’equipaggio e il forte senso di appartenenza che accompagna chi vive a bordo per mesi lontano da casa. La Autieri ha poi cantato nuovamente durante il disormeggio della nave quindi al momento della partenza del Vespucci dal Porto Antico di Genova, questa volta con la canzone "Con te partirò" dell'ineguagliabile Pavarotti. Un momento di grande emozione.

Esperienza – L’attrice ha sottolineato anche il valore umano dell’esperienza vissuta accanto alla nave durante il tour mondiale. “Bisogna essere fieri di essere italiani, soprattutto quando siamo rappresentati così bene”, ha affermato, evidenziando il lavoro quotidiano dell’equipaggio e delle persone impegnate nell’organizzazione del viaggio.

Eccellenza – Per Serena Autieri il Vespucci non è soltanto una nave storica, ma un simbolo dell’identità italiana. “Quanto amore, quanto rispetto e quanti sacrifici ci sono dietro questa realtà”, ha detto, definendo il veliero “un’eccellenza unica” capace di rappresentare il Paese nei porti di tutto il mondo.

Tour – La nuova partenza verso il Nord America segna una nuova tappa del progetto internazionale legato al Vespucci e al Villaggio Italia, pensato per valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e industriali italiane attraverso eventi, incontri e spettacoli.

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