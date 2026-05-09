Adunata Alpini, al via la grande festa tricolore. Telenord in diretta

Entra nel vivo la 97a Adunata Nazionale degli Alpini. La giornata di sabato 9 maggio, che vede Telenord in diretta per tutta la durata degli eventi così come nella giornata di domani, si apre alle ore 10:30 con l’incontro tra il Presidente nazionale, le Sezioni all’estero, le delegazioni IFMS e i militari stranieri, ospitato nella prestigiosa Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Alle ore 13:00 l’attenzione si sposta ul Lido San Nazzaro, dove andrà in scena il suggestivo lancio dei paracadutisti, uno dei momenti più spettacolari del programma.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, Santa Messa nella Cattedrale di San Lorenzo, seguita alle 17:30 dalla sfilata con il Labaro ANA e il vessillo della Sezione di Genova, che attraverserà il centro cittadino da Piazza San Lorenzo fino a Piazza Matteotti.

Alle ore 18:00, nuovamente nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terranno i saluti ufficiali della Sindaca di Genova, del Presidente della Regione e del Presidente nazionale.

La giornata si concluderà alle ore 20:30 con il concerto “Cori sotto la Lanterna” al Teatro Carlo Felice, accessibile con biglietto in prevendita. Per tutta la giornata, inoltre, il centro cittadino sarà animato da concerti itineranti con cori e fanfare alpine, che accompagneranno cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa e tradizione.

Da oggi pomeriggio, alle ore 17, entreranno in vigore nuove limitazioni alla circolazione legate agli eventi dedicati agli Alpini. L’area pedonale verrà ampliata coinvolgendo diverse zone del centro e i quartieri della Foce e di Carignano, dove non sarà possibile né transitare in auto né parcheggiare fino alla serata di domenica. Tra le vie interessate figurano anche via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza della Meridiana, parte di corso Buenos Aires, piazza Verdi e Borgo Pila.

Restano garantiti gli spostamenti per motivi sanitari: chi deve raggiungere l’ospedale Galliera o altri presidi per cure urgenti o salvavita potrà accedere grazie a specifiche autorizzazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere.

Per facilitare gli spostamenti durante il fine settimana, il servizio di metropolitana Amt sarà rafforzato sia di giorno sia nella notte tra sabato e domenica. Nelle zone pedonali sarà inoltre consentito l’utilizzo dei mezzi in sharing, come biciclette elettriche e monopattini, mentre domenica, in occasione della lunga sfilata, scatterà il divieto anche per questi mezzi.

Sul fronte parcheggi, i possessori di permesso Blu Area potranno lasciare l’auto liberamente in tutte le aree Blu e nelle Isole Azzurre cittadine fino all’11 maggio. Per aumentare i posti disponibili sono state inoltre riattivate le aree di sosta estive nelle vie vicine a corso Italia.

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