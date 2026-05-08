Sestri Levante, Claudio Amendola e il ritorno dei Cesaroni: “Il segreto è la riconoscibilità, per il sequel? Magari"

Il ritorno sul set dei Cesaroni, l’arrivo sulle piattaforme digitali che ha riportato la serie a nuove generazioni e un confronto sempre più concreto con l’intelligenza artificiale nel cinema: Claudio Amendola ripercorre passato e presente di una carriera televisiva che continua a evolversi insieme ai cambiamenti dell’audiovisivo.





Ritorno – Il set della storica fiction ha rappresentato per l’attore un momento carico di emozione. “È stato bello, è stato emozionante, un revival commovente”, racconta, sottolineando come il segreto del successo resti nella riconoscibilità dei personaggi: “Chi guarda i Cesaroni ha modo di riconoscersi in parecchie cose, e questo ci ha garantito affetto nel tempo”. In un panorama televisivo profondamente cambiato rispetto agli esordi della serie, I Cesaroni continuano a rappresentare un punto fermo per una parte del pubblico, grazie a storie familiari e dinamiche quotidiane ancora oggi riconoscibili.





Streaming – Un ruolo decisivo nella rinascita della serie lo hanno avuto le piattaforme digitali. “È dovuto proprio alla richiesta del pubblico, soprattutto delle signore, ma ci ha aiutato molto il passaggio su Amazon e poi su Netflix”, spiega Amendola. “Abbiamo intercettato generazioni nuove e questo ci ha convinto a riprendere la storia”. Un cambiamento che riflette anche la trasformazione della televisione: “È molto cambiata e ha cambiato il modo in cui la vediamo”.





Futuro – Sul possibile ritorno della serie, l’attore non chiude le porte ma mantiene prudenza: “Queste decisioni si prendono a giochi fatti, vedremo”.





Legami – Nel corso dell’intervista, l’attore ha anche ricordato il rapporto con Massimo Ferrero, con cui condivide un lungo legame personale e professionale. “Sono amici da 40 anni, è stato sempre molto divertente lavorare con lui”, ha detto Amendola, evidenziando la continuità di un rapporto costruito nel tempo.





Intelligenza artificiale – Più complesso il tema dell’IA applicata al cinema. “È un problema serio”, afferma Amendola. “Ci è stato chiesto di campionare la voce dei bambini, abbiamo detto di no”. Pur riconoscendo le potenzialità della tecnologia, invita alla cautela: “Sta facilitando molti lavori, ma serve regolamentazione. È una grande opportunità, soprattutto in medicina e in altri settori, ma va governata”. E avverte: “Se chiedi all’IA una sceneggiatura, ti restituisce già qualcosa di molto simile a opere esistenti. Il rischio è che cambi profondamente il nostro mestiere”.

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