Femca Cisl Liguria, Alessandro Belloni eletto segretario generale della federazione Energia, Moda e Chimica

Cambio alla guida della Femca Cisl Liguria: Alessandro Belloni è il nuovo segretario generale della federazione che rappresenta i lavoratori dei settori energia, moda e chimica. L’elezione è avvenuta nel corso del Consiglio generale alla presenza dei vertici sindacali regionali e nazionali.

Elezione – La nomina è arrivata nella giornata odierna durante i lavori del Consiglio generale della federazione. Belloni, già componente della segreteria regionale dal 2022, assume ora la guida della struttura ligure della Femca Cisl.

Presenze – All’incontro erano presenti il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, il segretario generale aggiunto della Femca nazionale Sebastiano Tripoli e il responsabile AST Cisl di Genova Marco Granara, a testimonianza del rilievo organizzativo dell’appuntamento.

Successione – Belloni subentra a Romeo Bregata, alla guida della Femca Cisl Liguria dal 2019. Per Bregata si apre ora una nuova fase professionale con un incarico all’interno della struttura nazionale della federazione.

Segreteria – Contestualmente all’elezione del nuovo segretario generale, è stata definita anche la nuova squadra regionale. La segreteria della Femca Liguria sarà composta da Ilaria Del Caldo, Corrado Calvanico, Alessandro Urbani e Paolo Saccomani, chiamati a supportare il lavoro del nuovo vertice.

Prospettive – Il cambio ai vertici arriva in una fase complessa per i settori rappresentati dalla federazione, tra transizione energetica, trasformazioni industriali e cambiamenti nel comparto moda e chimico. La nuova segreteria sarà chiamata a gestire le sfide del territorio ligure in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni.

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