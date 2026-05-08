L'omaggio degli Alpini al Memoriale in ricordo delle vittime del crollo di Ponte Morandi

Quando, otto anni fa, crollò il Ponte Morandi, l’allora sindaco di Genova Marco Bucci chiamò il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini chiedendogli un aiuto da parte della struttura di Protezione Civile delle Penne Nere. Un aiuto che più che pratico doveva avere uno scopo psicologico di conforto alla popolazione colpita da questa tragedia.

In ricordo di quell’intervento, l’Associazione Nazionale Alpini ha reso omaggio alle vittime del crollo del Ponte con una cerimonia che si è svolta al Memoriale Ponte Morandi: un momento di raccoglimento, culminato con la deposizione di una corona di fiori.

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il Presidente del Consiglio comunale di Genova Claudio Villa, il Consigliere Nazionale dell’ANA Maurizio Pinamonti, presidente di AA 2026, il vicepresidente nazionale dell’ANA Severino Bassanese, oltre a una rappresentanza dei familiari delle vittime, in accordo con il Presidente del “Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi”. La cerimonia ha rappresentato un momento di memoria condivisa nel segno dei valori di solidarietà e comunità che accompagneranno l’intera Adunata.

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