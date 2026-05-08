Attualità

Bucci ringrazia i Pinguini Tattici Nucleari e scherza: "Canteremo insieme a Genova le... mie canzoni"

di Claudio Baffico

2291 - OMCeOGE - Genova Medica

"I Pinguini Tattici Nucleari hanno messo Like alla mia performance con gli Alpini? Non lo sapevo, fa piacere, ditegli che la prossima volta che vengono a Genova possiamo cantare una canzone insieme, io non conosco le loro, ma loro certamente conoscono le mie...".

Così il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha simpaticamente risposto alla nostra domanda sul Like della celebre band, protagonista dell'ultimo Capodanno a Genova, alla sua esibizione canora con un gruppo di Alpini ieri davanti al Palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova.

 

 

 

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Bucci adunata Alpini

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