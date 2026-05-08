Adunata Alpini, sindaca Salis accoglie le 'penne nere': “Un’invasione gioiosa nel segno della solidarietà”

"È un’invasione gioiosa e festosa. Siamo felici di accogliere gli alpini a Genova e continueremo a dare il benvenuto a tutte le persone che stanno arrivando in città, perché vogliamo che si sentano accolte e che possano vivere al meglio questi giorni insieme ai genovesi". Così la sindaca Silvia Salis.

"Questo è un momento di riflessione e raccoglimento, ma anche di orgoglio nazionale e di riconoscenza per ciò che il corpo degli alpini rappresenta per il nostro Paese, per la sua storia e per quel valore di solidarietà e aiuto verso gli altri che dovrebbe ispirarci ogni giorno, nello spirito autentico delle penne nere".

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