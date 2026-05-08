Bucci canta con gli Alpini e i Pinguini Tattici Nucleari mettono Like alla sua performance

"Cari Alpini, Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte. L'Adunata rappresenta molto più di un grande evento: è una festa popolare, un momento di amicizia, di memoria, di orgoglio italiano e di valori che gli Alpini incarnano da sempre. Solidarietà , sacrificio, impegno per il prossimo, presenza concreta nei momenti difficili del nostro Paese".

Così ha scritto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, alla vigilia della 97a Adunata Nazionale Alpini a Genova. Ma poi lo stesso Bucci è andato incontro ai primi Alpini che hanno raggiunto la città e ha cantato allegramente con loro.

Una performance che è stata apprezzata anche dai Pinguini Tattici Nucleari - la celebre band protagonista dell'ultimo Capodanno a Genova - che ha messo il proprio Like sulla pagina social buccperlaliguria dove è stata postata la simpatica esibizione del presidente con le penne nere.

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