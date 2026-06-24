Allarme caldo, Ernesto Palummeri a Telenord: "Massima prudenza, nei prossimi giorni situazione da non sottovalutare"

Con l'aumento delle temperature e l'arrivo di giornate caratterizzate da afa intensa, Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro regionale per le ondate di calore, intervenuto a Telenord durante Liguria Live, invita la popolazione, in particolare le fasce più fragili, a non sottovalutare i rischi legati al caldo. Anziani, persone con patologie croniche e soggetti particolarmente vulnerabili sono infatti i più esposti agli effetti delle ondate di calore e dovrebbero adottare comportamenti prudenti per limitare possibili problemi di salute. "Indossare tessuti naturali e leggeri, come cotone e lino, e prediligere i colori chiari, assurdo fare jogging vestiti di nero nelle ore calde"

Tra le indicazioni principali figura l'assunzione regolare di liquidi durante tutto l'arco della giornata, anche in assenza dello stimolo della sete, così come la necessità di ridurre al minimo le attività all'aperto nelle ore centrali, quando le temperature raggiungono i livelli più elevati. Gli esperti consigliano inoltre di privilegiare ambienti freschi o climatizzati e di evitare sforzi fisici prolungati.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai sintomi che possono indicare un colpo di calore o uno stato di disidratazione, come debolezza improvvisa, vertigini, mal di testa, nausea o difficoltà respiratorie. In presenza di questi segnali è opportuno rivolgersi rapidamente al proprio medico o ai servizi sanitari.

L'allerta non riguarda però soltanto la popolazione anziana. Il livello di rischio viene considerato elevato per chi svolge attività lavorative all'aperto. Una situazione che interessa soprattutto gli addetti dei cantieri edili e gli operatori del settore agricolo, categorie che trascorrono molte ore sotto il sole e che risultano particolarmente esposte agli effetti delle temperature estreme.

Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza anche nei luoghi di lavoro, con pause frequenti, adeguata idratazione e una riorganizzazione delle attività nelle fasce orarie meno critiche, al fine di ridurre il rischio di malori e incidenti causati dal caldo intenso.

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