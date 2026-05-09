Portofino conquista il titolo di regina dei tramonti: il più bell'imbrunire d'Italia è nel Borgo

Piccolo nelle dimensioni ma celebre in tutto il mondo, Portofino si conferma una delle mete più affascinanti d’Italia. Con meno di 400 abitanti, il borgo ligure è stato indicato come la migliore destinazione italiana dove ammirare il tramonto, grazie al suo panorama unico e all’atmosfera da cartolina che ogni sera richiama visitatori da tutto il mondo.

A decretare il successo della località è stata un’analisi realizzata da IOnline-Casinos.com, che ha incrociato i dati di TikTok con le ricerche online dedicate ai viaggi. Lo studio ha preso in considerazione popolarità sui social, volumi di ricerca e crescita dell’interesse negli ultimi mesi, individuando così le mete italiane e internazionali più amate per l’estate 2026.

Portofino ha registrato oltre 159 mila contenuti dedicati ai tramonti sulla piattaforma social e un incremento del 125% nelle ricerche online nell’ultimo trimestre, segnale di un interesse sempre più forte verso una meta associata al turismo di lusso e al relax “slow living”.

A completare il podio delle località italiane più iconiche ci sono Cinque Terre, Taormina e Polignano a Mare, destinazioni che uniscono grande popolarità sui social e una crescita delle ricerche online arrivata fino al +133%.

Lo studio guarda anche oltre i confini italiani: a dominare la classifica mondiale delle mete emergenti per i tramonti è Kota Kinabalu, forte di oltre 670 mila contenuti TikTok e di una crescita del 22% nelle ricerche annuali.

Tra le sorprese internazionali figurano anche due località italiane di montagna: Passo Giau e Alpe di Siusi, che stanno vivendo un vero boom di interesse online, con aumenti delle ricerche rispettivamente fino al +750% e +91%, superando persino molte celebri destinazioni balneari.

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