Portofino conquista il titolo di regina dei tramonti: il più bell'imbrunire d'Italia è nel Borgo
di R.S.
Una ricerca internazionale ha preso in considerazione popolarità sui social, volumi di ricerca e crescita dell’interesse negli ultimi mesi
Piccolo nelle dimensioni ma celebre in tutto il mondo, Portofino si conferma una delle mete più affascinanti d’Italia. Con meno di 400 abitanti, il borgo ligure è stato indicato come la migliore destinazione italiana dove ammirare il tramonto, grazie al suo panorama unico e all’atmosfera da cartolina che ogni sera richiama visitatori da tutto il mondo.
A decretare il successo della località è stata un’analisi realizzata da IOnline-Casinos.com, che ha incrociato i dati di TikTok con le ricerche online dedicate ai viaggi. Lo studio ha preso in considerazione popolarità sui social, volumi di ricerca e crescita dell’interesse negli ultimi mesi, individuando così le mete italiane e internazionali più amate per l’estate 2026.
Portofino ha registrato oltre 159 mila contenuti dedicati ai tramonti sulla piattaforma social e un incremento del 125% nelle ricerche online nell’ultimo trimestre, segnale di un interesse sempre più forte verso una meta associata al turismo di lusso e al relax “slow living”.
A completare il podio delle località italiane più iconiche ci sono Cinque Terre, Taormina e Polignano a Mare, destinazioni che uniscono grande popolarità sui social e una crescita delle ricerche online arrivata fino al +133%.
Lo studio guarda anche oltre i confini italiani: a dominare la classifica mondiale delle mete emergenti per i tramonti è Kota Kinabalu, forte di oltre 670 mila contenuti TikTok e di una crescita del 22% nelle ricerche annuali.
Tra le sorprese internazionali figurano anche due località italiane di montagna: Passo Giau e Alpe di Siusi, che stanno vivendo un vero boom di interesse online, con aumenti delle ricerche rispettivamente fino al +750% e +91%, superando persino molte celebri destinazioni balneari.
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