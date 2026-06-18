Bucci a Milano per il 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti

MILANO - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato a Milano alle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, organizzate dal Consolato Generale degli Stati Uniti. All'evento erano presenti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Nel corso del suo intervento, Bucci ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti, sottolineando il contributo di tanti liguri che, emigrati oltreoceano, hanno saputo affermarsi e contribuire alla crescita economica e sociale americana. Tra questi, Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, simbolo del talento e dello spirito d'iniziativa che hanno caratterizzato generazioni di italiani partiti in cerca di opportunità.

Il presidente ha inoltre voluto ricordare il sacrificio dei migliaia di soldati americani che combatterono e persero la vita in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, contribuendo alla liberazione del Paese e alla riconquista della libertà. "Un sacrificio che non dimenticheremo mai", ha sottolineato Bucci, richiamando i valori condivisi di libertà, democrazia e cooperazione che continuano a unire Italia e Stati Uniti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.