Scignoria! torna giovedì prossimo con il professor Bampi: stasera dalle 20.30 Liguria Verde&Blu

Scignoria! è la tradizionale trasmissione del giovedì sera di Telenord. Per questa settimana rinvio di sette giorni al fine di lasciare spazio alla puntata speciale di Liguria Verde&Blu, format dedicato all'economia tra montagna e mare all'insegna di potenzialità e problemi in compagnia dei protagonisti delle varie filiere: bosco, agricoltura, entroterra, pesca e turismo più in generale.

Appuntamento dalle 20.30 con la partecipazione del vice ministro Edoardo Rixi, dell'assessore regionale Alessandro Piana, dei vertici degli enti camerali e delle associazioni di categoria senza tralasciare le figure imprenditoriali e cooperative. Obiettivo, riflettere sul presente e immediato futuro della Liguria attraverso le tematiche affrontate ogni mercoledì sera da Telenord con Benvenuti in Liguria.

Scignoria! invece torna giovedì prossimo in modo regolare con la presenza fissa del professor Franco Bampi e i suoni di tutte le parlate regionali: appuntamento dalle 20.30 del 25 giugno con innumerevoli ospiti, musica e non poche sorprese.

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