Bronchiolite, il 1 ottobre parte la campagna di immunizzazione per i neonati

Scatta mercoledì 1 ottobre la nuova campagna regionale di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (bronchiolite). "Sono arrivate in Liguria 8 mila dosi di farmaco. Questo virus può determinare gravi infezioni delle vie respiratorie, specie, nei bambini sotto l'anno di vita. Regione Liguria, attraverso il sistema sanitario regionale, ha predisposto un piano organizzato e capillare per proteggere i soggetti più a rischio. Ho verificato personalmente e rispetto all'anno scorso quando si era verificato qualche problema di approvvigionamento le scorte sono disponibili", ha detto l'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò.

"Già l'anno scorso abbiamo abbattuto del 50% i casi di bronchiolite - ha commentato il direttore sanitario dell'Istituto pediatrico Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi - e quest'anno contiamo di fare meglio. Questa malattia colpisce i bambini nei 24 mesi di età e nel mondo rappresenta la maggior causa di morte a quell'età nelle società occidentali".

Come aderire alla vaccinazione:

La partecipazione è volontaria:

° i nuovi nati possono ricevere il farmaco direttamente al Punto nascita, prima della dimissione, in modo che siano già protetti quando vanno a casa

° i bambini nati a partire dal 1° aprile 2025, possono riceverlo dal proprio pediatra che può prendere un appuntamento e somministrare il farmaco nel proprio studio

° in alternativa, i genitori dei bambini nati a partire dal 1° aprile 2025, possono prenotare un appuntamento contattando i Dipartimenti di prevenzione della propria Asl.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.