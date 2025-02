Beverino, aperta la corsia a monte del ponte di Cavanella Vara

I lavori sul ponte di Cavanella Vara nel Comune di Beverino sono al giro di boa: è stata infatti riaperta la corsia a monte, sulla quale si viaggerà a senso unico alternato in attesa che anche la corsia a valle venga risistemata.

La storia - Il cantiere è stato aperto in seguito ad una verifica strutturale disposta dalla Provincia. I controlli avevano evidenziato anomalie che avevano portato l'ente a stabilire la chiusura del transito lungo la Sp 17. L'opera di manutenzione è stata finanziata con 4 milioni del Fondo strategico regionale.

Prossimi passi - I lavori sulla corsia a valle prevedono in prima battuta la demolizione della corsia stessa. Dopodiché si partirà dalle opere di rinforzo dei pulvini che sorreggono gli impalcati, poi il varo delle travi in acciaio per la realizzazione della nuova corsia, quindi il completamento delle stesso impalcato con la realizzazione delle parti in cemento armato. In conclusione si procederà con l’installazione di una nuova barriera lato valle, l’asfaltatura e le opere accessorie.

Sopralluogo e dichiarazioni - “Oggi si conclude una prima parte dell’intervento strutturale in capo alla Provincia della Spezia, finanziato da Regione Liguria – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. È un buon risultato, frutto della collaborazione tra Provincia, Regione e Comune di Beverino. Questi lavori hanno richiesto più tempo del previsto a causa delle condizioni del Vara che hanno impedito di procedere come avremmo voluto. Oggi, con la conclusione di questa prima parte, può iniziare rapidamente l’intervento sulla seconda carreggiata: speriamo entro la fine dell’anno di arrivare al completamento di questa infrastruttura che sarà moderna e sicura per tutti gli abitanti di questa vallata, con un impegno complessivo di oltre 4 milioni di euro da parte di Regione Liguria di cui siamo orgogliosi”, conclude Giampedrone.

“Siamo giunti ad una fase fondamentale del complesso progetto di messa in sicurezza di questa infrastruttura. Con oggi metà ponte è terminato e stiamo già operando sull’altra parte struttura. Per l’estate prevediamo il varo del nuovo impalcato, lato valle, ed è ragionevole pensare di arrivare a fine entro il 2025 come previsto. _ spiega il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini _ Stiamo, infatti, già operando per demolire e ricostruire l’altra metà del ponte, ma partendo da un lavoro preparatorio, fatto anche nello spazio di cantiere dove i tecnici hanno già assemblato le varie componenti, e questo vuol dire tempi più corti. Presto rivedremo all’opera la maxi gru nella posa del secondo impalcato. Stiamo operando a stretto contatto con il Comune per limitare al minimo i disagi. La sinergia con Regione Liguria ha garantito la messa in sicurezza di un’infrastruttura prioritaria per la rete stradale spezzina e per la Val di Vara”.



"Ringrazio i cittadini per aver condiviso con noi questo impegnativo programma _ commenta il Sindaco di Beverino Marco Cosini _ questo è un ponte fondamentale per le necessità di tutto il territorio, per questo abbiamo mantenuto un costante rapporto con Regione e Provincia per quest'opera. Ora abbiamo la prima corsia operativa ed i lavori procedono per portare a termine questo intervento, su due fasi, così come era stato richiesto."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.