Azzurro tenebra a Oslo: Italia travolta 3-0 dalla Norvegia nella prima gara di qualificazione, incubo terzo Mondiale consecutivo da spettatori

Azzurro tenebra a Oslo. Esordio disastroso per la Nazionale di Luciano Spalletti, che inizia il cammino verso il Mondiale 2026 con una pesante sconfitta: 3-0 contro la Norvegia. Una partita compromessa già nel primo tempo, con tre gol incassati nei primi 45 minuti.

Digiuno - Il digiuno mondiale dell’Italia prosegue: gli Azzurri non partecipano a una Coppa del Mondo dal 2014, quando furono eliminati nella fase a gironi in Brasile. Prima ancora, l’uscita anticipata in Sudafrica nel 2010, poi le dolorose mancate qualificazioni a Russia 2018 e Qatar 2022, contro Svezia e Macedonia del Nord.

Il match - Il primo colpo arriva al 14’: Nusa lancia perfettamente in verticale Sorloth, che resiste al tentativo di contrasto di Coppola e batte Donnarumma. Il raddoppio al 34’ è opera dello stesso Nusa, che si inserisce tra Rovella e Di Lorenzo e scarica un destro potente alle spalle del portiere. Al 42’ il colpo del definitivo 3-0: magia di Odgaard che libera Haaland, abile a scartare Donnarumma e insaccare con freddezza.

Classifica in salita per gli Azzurri - L’Italia resta a zero punti nel gruppo I, in cui sono inserite anche Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. I norvegesi guidano il girone con 9 punti in tre partite, seguiti da Israele (6 punti), Estonia (3), e fanalino di coda assieme agli Azzurri è la Moldavia, anch’essa ancora a secco.

Solo la prima del girone otterrà il pass diretto per il Mondiale del 2026, mentre la seconda dovrà passare per gli spareggi. Un cammino che si preannuncia subito in salita per la Nazionale, reduce anche dall’eliminazione nei quarti della UEFA Nations League.

Il nuovo format del Mondiale - Il prossimo campionato del mondo si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026, ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti. Sarà la prima edizione a 48 squadre. La UEFA qualificherà 12 nazionali direttamente tramite i gironi, disputati tra marzo e novembre 2025, mentre gli ultimi quattro posti europei saranno assegnati nei playoff di marzo 2026.

