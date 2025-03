Aree piazzale Facchini a Certosa, Piciocchi: "Ricevuta valutazione dall'Agenzia delle entrate, procederemo all'acquisto"

È di 7,8 milioni il valore delle aree di piazzale Facchini che il Comune acquisterà da Ferrovie dello Stato, proprietaria degli spazi, per realizzare il progetto di rigenerazione urbana di Certosa. Queste aree sono "oggetto di un percorso partecipato avviato lo scorso anno che recepisce le istanze del territorio" ha ricordato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi.

Tre scenari - Da questo percorso partecipato, avviato dal Municipio in collaborazione con i comitati di quartiere, erano emersi tre scenari. Il denominatore comune era la presenza di un nuovo polo scolastico con un Liceo Scientifico Tecnologico, "che diventerà un polo formativo di riferimento non solo per la vallata ma per l’intera città, attraendo giovani studenti per una formazione mirata alle attuali esigenze delle imprese del territorio" ha dichiarato Piciocchi, affiancato da diverse altre soluzioni. Uno scenario è rappresentato dalla creazione di spazi per le imprese - incubatori di startup, uffici per il coworking - e aree sportive; il secondo prevede un'estensione del polo scolastico con l'aggiunta di asilo nido e scuole per l'infanzia fino alle medie. Il terzo scenario è la classica via di mezzo, con una parte di polo scolastico e una parte degli spazi dedicata alle aziende. L'altro filo conduttore è rappresentato dalla realizzazione di parcheggi, di cui il quartiere ha enorme bisogno, soprattutto in questo periodo dove molti posti auto sono stati occupati dai cantieri di ferrovie e metropolitana.

Comitati - "È una notizia che aspettavamo dal 2022, quando Piciocchi ci aveva detto che andava a firmare l'acquisto con Rfi - spiega Enrico D'Agostino del comitato Liberi Cittadini Certosa -. La notizia da un lato è positiva ma la tempistica è sospetta perché anticipa la nostra manifestazione di domani davanti a Palazzo Tursi proprio su questi temi. Vista la condizione delle scuole, che a Certosa cadono a pezzi, come la Caffaro, o sono aree di cantiere, come la Ariosto, aspettiamo soprattutto la realizzazione del polo scolastico. Va realizzato a salvaguardia dei nostri ragazzi, e pensiamo sarebbe opportuno collocarlo in mezzo al verde con un parco urbano. Poi molto importante la realizzazione di parcheggi per dare ossigeno al quartiere".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.