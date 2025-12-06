Anziano morto dopo caduta dalla scale con la carrozzina in Rsa, il pm chiede l'archiviazione. Ma la famiglia si oppone

Era precipitato con la sedia a rotelle dalle scale della Rsa in cui era ospite ed era morto un mese e mezzo dopo. Per quella caduta la pm Arianna Ciavattini aveva indagato l’operatrice socio-sanitaria che lo aveva assistito per ultima, ma nelle scorse settimane ha chiesto l’archiviazione. Una richiesta a cui i familiari dell’anziano si sono opposti. La gip Angela Nutini, dopo il confronto tra le parti, ha preso tempo e deciderà se archiviare o ordinare nuove indagini.

L’incidente risale al 17 gennaio 2024, dove l’uomo di 85 anni si trovava nella Rsa Armellini della Fondazione Chiossone dopo vari ricoveri al Galliera e al San Martino. Quella mattina era stato sistemato sulla solita sedia a rotelle dall’operatrice (difesa dall’avvocata Morena Steri), che si era allontanata per assistere altri ospiti. Approfittando di un momento di distrazione, il paziente era riuscito ad aprire una porta ed era caduto dalle scale con la sedia. Ricoverato d’urgenza, era poi deceduto.

L’autopsia, disposta dalla pm e affidata alla medico legale Sara Lo Pinto, ha stabilito che le lesioni riportate “hanno avuto un ruolo quantomeno concausale” nella morte. La perita ha però escluso responsabilità penali dell’operatrice e del personale, rilevando come la donna avesse agito correttamente e come mancassero direttive interne che imponessero di tenere sempre chiusa la porta.

I parenti dell’85enne, rappresentati dall’avvocata Fulvia Nari, sostengono invece che vi siano profili di responsabilità sia dell’operatrice sia della struttura.

