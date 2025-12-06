"Il tesoro nelle mani": il Natale artigiano entra nel vivo a Genova e Rapallo

Il Natale 2025 di Confartigianato mette al centro botteghe, territori e acquisti consapevoli con due cacce al tesoro aperte a tutti, a Genova e Rapallo, e con la presenza al Villaggio di Natale del Porto Carlo Riva. Iniziative pensate per incentivare la scoperta delle filiere locali in un periodo che pesa in modo significativo sull’economia ligure.

Impatto economico – Secondo le elaborazioni 2024 del Centro Studi Confartigianato, la spesa natalizia nella provincia di Genova vale 424 milioni di euro e la Liguria supera i 770 milioni. Sono 8.286 le imprese artigiane coinvolte nei settori più legati alle festività: alimentare, moda, casa, benessere e creazioni artistiche. «A Natale scegliete l’artigianato. È una scelta di qualità, sostenibile e che sostiene la vitalità dei territori», afferma il presidente di Confartigianato Genova, Felice Negri.

Cacce al tesoro – Dopo il buon riscontro della scorsa edizione, il 13 dicembre torna il gioco a squadre nel centro storico di Genova per famiglie, gruppi di amici e giovani. Attraverso la web app Smart Rogaining di Edutainment Formula, i partecipanti esploreranno vicoli e piazze completando indizi, selfie e missioni ispirate alle tradizioni artigiane. L’esperienza del 2024 aveva favorito un ritorno dei partecipanti nelle botteghe nei giorni successivi.

Rapallo – Il 6 dicembre debutta la caccia al tesoro dedicata alla città e al suo porticciolo. Residenti e turisti potranno scoprire esercizi, scorci simbolici e piccole eccellenze locali grazie alla stessa piattaforma digitale.

Villaggio di Natale – Confartigianato è presente a Rapallo con dieci casette dedicate all’artigianato: ceramiche, gioielli, accessori, creazioni per bambini, acquarelli, prodotti alimentari e birra artigianale. Il Villaggio, inaugurato alla presenza della sindaca Elisabetta Ricci, offre installazioni luminose, vista mare e una pista di pattinaggio aperta fino all’11 gennaio.

Valorizzazione urbana – «Le imprese illuminano davvero i nostri quartieri», osserva Negri. Le iniziative puntano infatti a far riscoprire il centro storico di Genova e a valorizzare Riviera e area metropolitana, creando occasioni di incontro tra cittadini e artigiani.

