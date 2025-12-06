Palasport, partnership tra Comune e Porto Antico spa: il basket torna protagonista
di Luca Pandimiglio
Il Comune di Genova ha concesso alla società Porto Antico di Genova S.p.A. il comodato d’uso gratuito del Palasport in vista degli eventi di oggi e 20 dicembre – Basket Day e Festa di Natale del basket genovese – organizzati dalla SSD Seagulls Genova.
La decisione è legata alla volontà dell’Amministrazione comunale, di concerto con Porto Antico di Genova S.p.A., di porre in essere le azioni necessarie al miglior funzionamento possibile del palazzetto e dei suoi impianti, in una triplice ottica di sostenibilità economica, promozione dell’attività sportiva di base e organizzazione di grandi eventi e manifestazioni sportive.
«Alla luce dei costi emersi per gli eventi non disputati al Palasport e in vista della gara internazionale di Jujitsu in programma a inizio febbraio – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – si è reso necessario organizzare un’attività di base che possa far emergere le possibilità di un abbattimento dei costi. Abbiamo avuto la disponibilità dei Seagulls, supportati dai loro sponsor Elah e Acquario di Genova, a svolgere quattro eventi di basket, due a dicembre e due a gennaio, coprendo loro le spese. Per valutare il possibile abbattimento dei costi, Porto Antico è stato individuato come soggetto opportuno avendo gestito, in parte o totalmente, i global service negli eventi organizzati in precedenza al Palasport».
«Abbiamo risposto alla chiamata del Comune – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova S.p.A. Mauro Ferrando – rinnovando l’impegno della società verso la città e verso i suoi spazi più simbolici. Il nostro know-how sarà utile, in questa fase di testing, a definire i contorni dell’assetto definitivo che questo impianto merita».
«Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la società Porto Antico per il supporto e il lavoro che ci permettono di inaugurare la stagione di basket al Palasport – dichiara il general manager di Seagulls Genova -. Siamo orgogliosi di offrire a tanti giovani la loro prima esperienza su questo parquet per poi vivere, insieme al pubblico, la nostra gara di B Interregionale in programma oggi alle ore 19».
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Addio a Sandro Giacobbe: solo 'Grazie' per una gentilezza fuori dalla normalità
05/12/2025
di Gilberto Volpara