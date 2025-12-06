Palasport, partnership tra Comune e Porto Antico spa: il basket torna protagonista

Il Comune di Genova ha concesso alla società Porto Antico di Genova S.p.A. il comodato d’uso gratuito del Palasport in vista degli eventi di oggi e 20 dicembre – Basket Day e Festa di Natale del basket genovese – organizzati dalla SSD Seagulls Genova.

La decisione è legata alla volontà dell’Amministrazione comunale, di concerto con Porto Antico di Genova S.p.A., di porre in essere le azioni necessarie al miglior funzionamento possibile del palazzetto e dei suoi impianti, in una triplice ottica di sostenibilità economica, promozione dell’attività sportiva di base e organizzazione di grandi eventi e manifestazioni sportive.

«Alla luce dei costi emersi per gli eventi non disputati al Palasport e in vista della gara internazionale di Jujitsu in programma a inizio febbraio – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – si è reso necessario organizzare un’attività di base che possa far emergere le possibilità di un abbattimento dei costi. Abbiamo avuto la disponibilità dei Seagulls, supportati dai loro sponsor Elah e Acquario di Genova, a svolgere quattro eventi di basket, due a dicembre e due a gennaio, coprendo loro le spese. Per valutare il possibile abbattimento dei costi, Porto Antico è stato individuato come soggetto opportuno avendo gestito, in parte o totalmente, i global service negli eventi organizzati in precedenza al Palasport».

«Abbiamo risposto alla chiamata del Comune – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova S.p.A. Mauro Ferrando – rinnovando l’impegno della società verso la città e verso i suoi spazi più simbolici. Il nostro know-how sarà utile, in questa fase di testing, a definire i contorni dell’assetto definitivo che questo impianto merita».

«Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la società Porto Antico per il supporto e il lavoro che ci permettono di inaugurare la stagione di basket al Palasport – dichiara il general manager di Seagulls Genova -. Siamo orgogliosi di offrire a tanti giovani la loro prima esperienza su questo parquet per poi vivere, insieme al pubblico, la nostra gara di B Interregionale in programma oggi alle ore 19».

