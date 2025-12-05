Genova aderisce al 'Friend of the New European Bauhaus' per sostenibilità e inclusione

La giunta comunale, su proposta dell’assessora ai Progetti e Fondi europei Tiziana Beghin, ha approvato l’adesione di Genova alla NEB – New European Bauhaus Community in qualità di “Friend of the New European Bauhaus” e al Local Chapter Ligure.

L’iniziativa promuove un movimento creativo e transdisciplinare che crea un collegamento tra scienza e tecnologia, tra arte e cultura, cercando di affrontare sfide sociali complesse per migliorare le vite dei cittadini.

"Il New European Bauhaus ispira la trasformazione della società attraverso tre valori inseparabili: sostenibilità, bellezza e inclusione", ha dichiarato Beghin. Il progetto europeo punta a creare laboratori locali di progettazione e rigenerazione di spazi ed edifici pubblici, coinvolgendo comunità, istituzioni e stakeholder in processi di co-design e governance multilivello.

