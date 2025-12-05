Attualità

Oggi è la giornata del Balilla, a Genova lo sciopero della lingua italiana: "Si parla solo genovese"

di Redazione

L'inziativa avviata da Mike fC, Andrea Di Marco e tanti altri

SettimoLink

 

"Nel massimo rispetto di quanto sta succedendo in città, con la solidarietà più profonda ai lavoratori privi di certezze sul proprio futuro, che scioperano per motivi ben più gravi, mettiamo in campo questa iniziativa per strappare un po' di sorrisi, ma pure con la consapevolezza che della nostra lingua non dobbiamo vergognarci".

 

Lo dicono Mike fC e i protagonisti dello sciopero dell'italiano: "Nessun dualismo, ma la presa di posizione netta a favore del genovese. Basta vergognarci della nostra lingua". 

 

La data prescelta, come anticipato ieri sera a Scignoria!, non è qualsiasi bensì fa riferimento al 5 dicembre giornata del Balilla: "Fasce garantite per le necessità". 

 

 

 

 

 

