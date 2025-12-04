Terzo Valico, superati i 50 km di scavo: completato il 94% delle gallerie, ne restano 3,5

Restano soltanto 3,5 chilometri da scavare per completare le gallerie di linea del Terzo Valico dei Giovi. Con l’abbattimento del diaframma tra Castagnola e Vallemme, il Tunnel di Valico — destinato a diventare la galleria ferroviaria più lunga d’Italia con circa 27 km per binario — ha superato i 50 km di scavo sui 54 previsti, raggiungendo il 94% dell’avanzamento.





Il traguardo è stato celebrato nel Camerone del Tunnel di Valico durante la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei lavoratori in sotterraneo. Alla cerimonia, organizzata dal general contractor Webuild per RFI con il supporto di Italferr, hanno partecipato — in presenza o da remoto — il ministro Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi, il presidente ligure Marco Bucci, il commissario straordinario Calogero Mauceri, l’ad di Webuild Pietro Salini e l’ad di RFI Aldo Isi.





Rixi ha definito il Terzo Valico “il futuro del porto di Genova e della logistica del Nord”, mentre Bucci ha parlato di “risultato che avvicina la Liguria a un sistema di mobilità più moderno e competitivo”. Mauceri ha sottolineato che “gli scavi al 94% smentiscono ogni scetticismo: il cantiere è in dirittura d’arrivo”.





Per Salini, il Terzo Valico è un’opera che “proietta l’Italia al centro della logistica europea”, parte di una strategia integrata che comprende anche la Nuova Diga Foranea e il nodo ferroviario genovese. Isi ha ricordato l’impegno quotidiano delle maestranze nei tratti più complessi dell’Appennino.





Il progetto, parte del Corridoio TEN-T Reno–Alpi, ridurrà il viaggio Genova–Milano a circa un’ora e migliorerà i collegamenti tra i porti liguri e l’Europa. Una parte dell’opera — 8,5 km di tracciato e il quadruplicamento Voltri–Sampierdarena — è già attiva.





La giornata ha visto anche un collegamento con altri cantieri ferroviari nazionali e la celebrazione dei 75 anni di SELI Overseas, società del gruppo Webuild e leader mondiale nel tunneling, impegnata anche nelle nuove tratte AV Napoli–Bari e Salerno–Reggio Calabria e nella direttrice Palermo–Catania–Messina.

