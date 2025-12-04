Ex Ilva: protesta dalla prefettura a Brignole, dopo l'incontro con Bucci il corteo riguadagna Cornigliano. Ripreso presidio, domani assemblea

È stata una giornata lunga e tesa per i lavoratori dell’ex Ilva, impegnati in una nuova mobilitazione partita questa mattina dalla prefettura e conclusa, solo nel pomeriggio, con il ritorno verso Cornigliano dopo un faccia a faccia con il presidente della Regione Marco Bucci. Ripreso il presidio, i lavoratori dormiranno in piazza Savio qui poi domattina 8.30 terranno un'assemblea davanti allo stabilimento.

Il corteo, aperto dai mezzi pesanti utilizzati in fabbrica per movimentare l’acciaio, ha raggiunto piazza Corvetto annunciato da fumogeni e petardi. L’area attorno alla prefettura è stata immediatamente blindata dalla polizia, ma i manifestanti hanno comunque forzato più volte le barriere, battendo i caschi sulle reti metalliche e lanciando oggetti verso il palazzo del Governo. Con un cavo d’acciaio agganciato a un mezzo industriale hanno persino strappato una grata di protezione, provocando la reazione delle forze dell’ordine che hanno risposto con alcuni lacrimogeni. Sono stati incendiati anche pneumatici nella zona.



Salis alla partenza del corteo - "Se non c'è un piano del governo ci chiediamo cosa succederà ai nostri lavoratori ex Ilva? Cosa si produrrà a Genova? Stiamo dando via un altro pezzo d'industria, uno degli ultimi italiani? Noi vogliamo solo delle risposte. Ma soprattutto è importante che lo Stato si impegni a entrare nella gara per far sì che, in caso non avesse un vincitore, si procede a una statalizzazione, anche transitoria per mantenere attrattivi e al lavoro gli impianti". Così la sindaca di Genova Silvia Salis in corteo allo sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici proclamato dai sindacati oggi nel capoluogo ligure per la vertenza ex Ilva.

"Le risposte del ministro Urso non sono state quelle che ci aspettavamo - ribadisce Salis. Non sono risposte definitive, sono risposte momentanee e noi invece abbiamo bisogno di sapere cosa succede in caso la gara andasse deserta da parte dei privati?".

"Domani andiamo a Roma a chiedere non solo le 45mila tonnellate che ci hanno promesso a Genova per arrivare fino a fine febbraio, ma soprattutto chiederemo che questa vertenza passi a un tavolo superiore - anticipa la sindaca -. Perché non abbiamo avuto le risposte di cui avevamo bisogno, c'è bisogno di risposte, soprattutto sul futuro. Lo Stato deve entrare nella gara affinché, se dovesse andare deserta, ci fosse una continuità produttiva che permetta di far rimanere attrattivi gli stabilimenti e non diventi poi una guerra tra poveri del Nord e di Taranto".

Intervento di Bucci - Verso le 12.30 la protesta da largo Lanfranco si è spostata verso Brignole, dove i lavoratori sono entrati in stazione bloccando i binari. Qui sono stati raggiunti dal presidente della Regione Marco Bucci. I sindacati hanno chiesto a Bucci di "sospendere i lavori del Consiglio regionale fino a quando non ci saranno decisioni da parte del Governo". Analoga richiesta era stata fatta alla sindaca Salis. Il presidente Bucci ha detto che porterà in consiglio regionale la richiesta e la metterà ai voti.

"Continuiamo a lavorare affinché l'acciaio venga prodotto in Italia, quello che si fa a Genova è quello che si fa per l'Italia, non soltanto per Genova, continueremo a lottare affinché l'acciaio speciale venga prodotto a Genova, questo è l'obiettivo - ha detto Bucci -. Domani andrò a Roma, non posso dirvi che tornerò vincitore, però vi dico che tutti i giorni noi lavoriamo per questo obiettivo. Lavoriamo con Taranto affinché il materiale arrivi a Genova ma dobbiamo cominciare a lavorare anche con altri produttori per avere a Genova altre forniture di acciaio che possano essere trasformate in latta e zincato, questa è un'azione che abbiamo cominciato a fare adesso, perché noi vogliamo essere sicuri che a Genova si lavori".

Dopo l’incontro, il corteo ha imboccato nuovamente la strada verso Cornigliano, con la meta raggiunta attorno alle 16.

Niente contromanifestazione - E' stata invece annullata la contromanifestazione dei residenti di Cornigliano, che era stata convocata in piazza Massena per denunciare i disagi provocati dalle proteste degli operai (blocchi, traffico, ricadute su anziani, bambini, malati e attività commerciali) e per chiedere un intervento immediato del prefetto, definendo la situazione “insostenibile”.

Nuovo vertice a Roma - Sul fronte istituzionale la partita si sposta ora a Roma, dove venerdì 5 dicembre è previsto un nuovo incontro tra il ministro Urso, il commissario Quaranta e i rappresentanti dei territori per discutere del futuro degli impianti genovesi. Il timore è che lo stop alla linea del zincato riduca l’operatività del sito a un decimo del suo potenziale.

Disordini e polemiche - "La polizia lancia i lacrimogeni sui lavoratori ex Ilva a Genova e sui partecipanti al corteo cittadino dello sciopero generale del metalmeccanici, è una deriva reazionaria del governo". Così la Cgil Genova e Liguria commenta i momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine stamani davanti alla Prefettura di Genova. "Una pioggia di lacrimogeni sui lavoratori e sui partecipanti al corteo questa mattina a Genova - denuncia la Cgil -. Il corteo partito dal Ponente ligure per lo sciopero generale dei metalmeccanici genovesi proclamato da Fim e Fiom a difesa del lavoro e dell'industria, con al centro la vertenza ex Ilva, ha raggiunto i cinquemila partecipanti. All'arrivo in Prefettura si è trovato davanti i blindati della polizia in un assetto che non si vedeva dai tempi del G8 del 2001".

"Siamo allibiti e preoccupati da quanto accaduto oggi a Genova e chiediamo al Prefetto di rendere conto non solo ai manifestanti ma a tutta la città di cosa sia accaduto, perché è stato impedito l'arrivo in Prefettura e perché i manifestanti sono stati raggiunti da lacrimogeni lanciati ad altezza uomo - commenta il sindacato -. Esacerbare gli animi in un momento così critico per il lavoro e nei confronti di operai che chiedono di mantenere il loro posto di lavoro è un atto gravissimo. È necessario capire quale è stato il cortocircuito istituzionale che ha provocato questa deriva reazionaria che a Genova si è vissuta solo ai tempi del G8 quando la città era stata esautorata dalla gestione dell'ordine pubblico".

"Non vorremmo che questa brutta pagina della gestione dell'ordine pubblico fosse un anticipo di come il Governo intende gestirlo nei prossimi mesi e di come intende risolvere la deindustrializzazione del Paese e il rapporto con il mondo del lavoro - aggiunge -. Solidarietà va ai manifestanti feriti dal lancio dei lacrimogeni e alla stampa che da giorni sta seguendo la vertenza Ilva, stamattina anche in condizioni pericolose e di grande tensione per tutti".



Di parere opposto il Coisp: "Nella storia dell'ordine pubblico non si era mai visto ciò che sta accadendo in queste ore a Genova: i manifestanti che strappano le reti di protezione dei blindati della Polizia è una escalation inquietante che segna il superamento di ogni limite e porta la violenza su un terreno mai raggiunto prima. Di fronte a scene del genere non parliamo più di tensioni, ma di aggressioni organizzate portate avanti con mezzi da lavoro e con una determinazione che nulla ha a che vedere con il diritto di manifestare". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp.

"Un quadro - osserva Pianese - che contrasta apertamente con lo spirito richiamato poche ore prima da uno dei rappresentanti dei lavoratori, che aveva ribadito la vicinanza alle Forze dell'ordine e il bisogno di sostegno in un momento difficile per il mondo del lavoro. Le scene viste oggi dimostrano che dentro il corteo hanno agito gruppi estranei, organizzati e pronti allo scontro. E in un contesto così delicato la presenza della sindaca Salis impone ancor di più un senso di responsabilità istituzionale: ci auguriamo che non vi sia alcuna ambiguità né alcun segnale, anche indiretto, che possa essere letto come un sostegno a chi sta alimentando queste violenze, che sono da condannare a prescindere dall'appartenenza politica".

"Chiediamo - conclude - che venga fatta immediata chiarezza su chi ha guidato e alimentato questa deriva così violenta: non si può permettere che una protesta sindacale, per quanto tesa, diventi la copertura perfetta per chi cerca il conflitto e mette a rischio la sicurezza di tutti, lavoratori compresi".

Sempre su questo punto, fanno discutere le parole di Franco Grondona, storico leader sindacale. Ieri Grondona aveva detto: "Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia, noi non abbiamo paura, così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l'occupazione a Genova". Alessandra Bianchi, capogruppo FdI in consiglio comunale, sostiene: “Dopo quelle del segretario della Cgil Landini, che invocava la rivolta sociale, riteniamo molto gravi le parole pronunciate dall’ex segretario FIOM-CGIL di Genova e che, invocando una strategia della tensione, cercando l’incidente per incolpare il governo Meloni, di certo non aiuta l’ex Ilva e i suoi lavoratori ma, al contrario, alimentano tensioni ed inaspriscono un clima già sufficientemente teso. Dopo aver trasformato Genova nella capitale del dissenso è il momento che Silvia Salis e tutta la sua maggioranza prendano le distanze da parole come queste e che, come d’abitudine, non opti per il silenzio selettivo. Alla sinistra chiediamo la responsabilità di non alimentare con parole e atti il fuoco della piazza che difficilmente si ferma e come un incendio tutto travolge. Speriamo che i fatti di Torino siano di insegnamento e quindi rivolgiamo un appello ai cittadini ed a chi sciopera a comprendere le ragioni dell’altro e che, anche oggi, possa andare in scena una protesta pacifica come già avvenuto nei giorni scorsi”.



Aggiungono i gruppi FDI in Regione e Comune: "Quella dell’Ilva è una situazione complessa che necessita di soluzioni efficaci e del sereno confronto tra le istituzioni, ma che attualmente non è garantito, anzi. Le parole di una parte, seppur minima, del sindacato che cerca lo scontro per colpevolizzare l’Esecutivo, così come il primo cittadino di Genova che sfiducia pubblicamente il ministro Urso, non contribuiscono a rasserenare una piazza esasperata e preoccupata alla quale, invece, rivolgiamo un appello alla calma ed alla responsabilità. Chiediamo agli operai di non cedere alla tentazione della violenza e non seguire le sirene di chi predica lo sfascismo come soluzione. Ancora più preoccupante è la posizione assunta dalla sinistra ligure che con un’operazione di pieno sciacallaggio politico alimenta una narrazione falsa e non contribuisce a rasserenare un clima teso. Tutto per dar contro al Governo nello spirito del tanto peggio tanto meglio. A chi oggi accusa di inerzia ricordiamo che ha votato contro la reintroduzione dello scudo penale e a chi oggi dice che l’esecutivo non ha un piano credibile ricordiamo che prospettava per Taranto l’allevamento intensivo di cozze come industria alternativa. Non prendiamo lezioni da una sinistra che in Europa vota a favore del green deal che fa alzare i costi dell’energia e che distrugge il tessuto industriale europeo. Anzi a questo proposito chiediamo la più ferma condanna da parte di tutte le forze politiche e in particolare al segretario della Cgil Landini delle parole dell'ex sindacalista Franco Grondona che ha invitato alla ricerca dello scontro per ricreare una nuova strategia della tensione figlia di un periodo storico di cui Genova porta ancora le cicatrici”.





Orlando, Natale e D'Angelo (Pd) - "Quanto accaduto questa mattina a Genova è inaccettabile. Mentre il Governo Meloni continua a sottrarsi al confronto sull’ex ILVA, lasciando migliaia di lavoratori e intere comunità senza futuro, gli operai metalmeccanici e siderurgici hanno scelto di manifestare per difendere il lavoro e la dignità. Ma invece di risposte hanno trovato lacrimogeni e zone rosse, in una gestione dell’ordine pubblico che finisce per criminalizzare chi chiede ascolto e prospettive. Siamo al fianco dei lavoratori e chiediamo al Governo di aprire immediatamente un tavolo serio e trasparente. Senza un intervento pubblico deciso e senza la nazionalizzazione dell’ex ILVA, non esiste una prospettiva reale né per i lavoratori né per le città coinvolte. I lavoratori hanno diritto a sapere se il Governo intenda davvero difendere l’industria e l’occupazione o se preferisca continuare a prendere tempo, nascondendo la verità. È necessario capire cosa abbia portato a una gestione dell’ordine pubblico così sproporzionata e inadeguata. Non possiamo accettare che errori di questa gravità ricadano sui cittadini e sui lavoratori. Non è accettabile che chi lotta per il proprio lavoro rischi una denuncia penale. Genova è città di lavoro e di diritti, e noi saremo sempre dalla parte degli operai e delle loro famiglie. La produzione della banda stagnata, eccellenza storica dello stabilimento di Cornigliano e asset strategico per l’intero Paese, non può essere depotenziata. Nessuno si nasconda dietro argomentazioni burocratiche: questo è il primo segnale che attendiamo dal Governo. Genova merita investimenti veri e una visione industriale all’altezza del suo valore". Così in una nota congiunta Andrea Orlando, Resp. Nazionale Politiche Industriali PD, già Ministro del Lavoro, Davide Natale, Segretario Regionale PD Liguria e Simone D’Angelo, Segretario Metropolitano PD Genova.

Paita (IV) - “Non si comprende cosa aspetti il ministro Urso ad andare a casa. La vicenda dell’ex Ilva è ormai chiaramente sfuggita da mano al governo e sta diventando una questione sociale gravissima. Non si può pensare di rimediare a tre anni di inerzia assoluta con vuote promesse o soluzioni miracolistiche che non esistono”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. “A rischio ci sono posti di lavoro, tessuto produttivo, il futuro stesso dell’acciaio e quindi dell’industria italiana. Bene fa la sindaca di Genova Salis a far vedere che le istituzioni ci sono, data la completa assenza del governo. Ai lavoratori che protestano, a Genova come a Taranto – aggiunge Paita - servono risposte, visione, progettualità, e anche un interlocutore più affidabile dello spento e inconcludente ministro Urso”.

