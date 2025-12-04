Liguria: allerta valanghe sulle Alpi Liguri Sud fino alla serata di venerdì

La Regione Liguria informa che per la serata di oggi, giovedì 4 dicembre, e per la giornata di domani, venerdì 5 dicembre, Arpal ha emanato un’allerta gialla valanghe per il settore Alpi Liguri Sud. L’avviso, senza specifica di orario, riguarda l’intero comparto alpino e appenninico ligure.

Secondo il Bollettino Neve e Valanghe del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria, sopra i 1.800 metri la stabilità del manto nevoso è scarsa in alcuni punti di tutte le esposizioni, con possibili valanghe di dimensioni medie. Sotto i 1.800 metri, la stabilità è definita discreta in pochi punti, con possibili valanghe di piccole dimensioni.

L’allerta è stata emessa nell’ambito dell’automatismo concordato tra gli enti competenti, tra cui Arpal, sulla base dei livelli di pericolo indicati dal Servizio Meteomont.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.