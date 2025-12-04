Liguria: allerta valanghe sulle Alpi Liguri Sud fino alla serata di venerdì
di R.C.
Sopra i 1.800 metri il manto nevoso presenta scarsa stabilità, mentre sotto tale quota il rischio è più contenuto
La Regione Liguria informa che per la serata di oggi, giovedì 4 dicembre, e per la giornata di domani, venerdì 5 dicembre, Arpal ha emanato un’allerta gialla valanghe per il settore Alpi Liguri Sud. L’avviso, senza specifica di orario, riguarda l’intero comparto alpino e appenninico ligure.
Secondo il Bollettino Neve e Valanghe del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria, sopra i 1.800 metri la stabilità del manto nevoso è scarsa in alcuni punti di tutte le esposizioni, con possibili valanghe di dimensioni medie. Sotto i 1.800 metri, la stabilità è definita discreta in pochi punti, con possibili valanghe di piccole dimensioni.
L’allerta è stata emessa nell’ambito dell’automatismo concordato tra gli enti competenti, tra cui Arpal, sulla base dei livelli di pericolo indicati dal Servizio Meteomont.
