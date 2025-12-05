Genova Street Lab: aperto in via Rolando un laboratorio di rigenerazione e trasformazione urbana

A Sampierdarena parte in via Rolando il progetto Genova Street Lab, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione degli spazi urbani e alla sperimentazione di nuove soluzioni per la città. In margine all’inaugurazione, il nostro inviato Simone Galdi ha intervistato l’assessore comunale ai Trasporti Emilio Robotti, l’assessore comunale all’Urbanistica Francesca Coppola, il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi e Nicoletta Viziano della Fondazione Compagnia San Paolo, che hanno illustrato gli obiettivi del progetto e le opportunità per cittadini e territorio.

