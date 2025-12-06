Genova, al via il Piano Inverno 2025/'26 per i senza dimora

Scatterà lunedì 8 dicembre il Piano Inverno 2025-2026 del Comune di Genova, che prevede oltre cento posti letto aggiuntivi per le persone senza dimora, incrementando del 50% la disponibilità complessiva grazie al modello di accoglienza diffusa sul territorio. Il programma introduce anche il “Rifugio Caldo”, uno spazio di libero accesso nelle ore più rigide, realizzato in collaborazione con Terzo Settore, enti religiosi e forze dell’ordine.

Servizi potenziati – Le strutture saranno operative dalle 18.30 alle 9.00, con apertura continuativa in caso di emergenze o ondate di gelo. Tra gli spazi coinvolti figurano vico Chiusone (29 posti), il Monastero (15-17), Sole Luna (10), Massoero (4 in emergenza), il Seminario del Righi, San Bernardo (13) e la Fraternità delle Parrocchie (12). Prosegue il lavoro degli educatori di strada e resta attivo il Pronto Intervento Sociale.

Obiettivi futuri – L’assessore al Welfare Cristina Lodi osserva che il nuovo Piano Inverno rappresenta “il primo passo verso un sistema stabile di accoglienza annuale, capace di rispondere ai nuovi bisogni legati anche a salute mentale e dipendenze”. Nei primi mesi del 2026 partirà un percorso di riprogettazione del sistema cittadino di contrasto alla povertà, con particolare attenzione al ruolo delle mense e all’apertura di due nuove Stazioni di Posta.

Nuove strutture – A gennaio 2026 saranno completati i lavori della Stazione di Posta Massoero, destinata anche a donne e bambini e dotata di alloggi di Housing First e servizi diurni, e di quella di Villa San Teodoro, che offrirà distribuzione pasti, accoglienza, supporto e camere per singoli.

Intervento sanitario – Domani, 5 dicembre, un’unità mobile realizzata con ASL3, Sant’Egidio e Misericordie garantirà vaccinazioni anti-influenzali alle persone senza dimora in zona Darsena.

