Rapallo, presentate le iniziative natalizie. Il sindaco Ricci: "Sono tutti eventi che rievocano la magia del Natale"
di Luca Pandimiglio
Grande novità di questo Natale, la "Christmas House", dove Villa Devoto si trasforma in un magico hub per bambini e famiglie
Sono state inaugurate oggi pomeriggio le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Rapallo: tantissimi eventi gratuiti che animeranno la città fino al 6 gennaio 2026. La grande novità è la "Christmas House", dove Villa Devoto si trasforma in un magico hub per bambini e famiglie con laboratori creativi, farm lab con animali da fattoria, spettacoli con cantastorie e clown.
"Oggi viene inaugurato il Natale a Rapallo a Villa Devoto è stata realizzata la Christmas House, dove si svolgeranno tutti i laboratori per i bambini e le diverse iniziative organizzate dalle scuole cittadine e dalle associazioni della nostra città. Il 21 dicembre ci sarà il concerto dei ragazzi di The Voice Kids e il 27 dicembre ci sarà il comico Lauretta - ha dichiarato a Telenord il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci - È un calendario molto ricco ogni giorno ci sono eventi in tutta la città e abbiamo anche una collaborazione propositiva con il Porto Carlo Riva, quindi ci agganciamo anche al loro mercatino di Natale, alle casette natalizie e alla pista di pattinaggio. È un calendario che va da oggi fino al 6 di gennaio e ricordo anche il 9 gennaio, il passaggio della torcia olimpica nella nostra città".
"Ci sono attività per i bambini, per le famiglie e per adulti, ma ci sono anche iniziative solidali: anche qui a Villa Devoto saranno presenti le nostre associazioni di volontariato che presenteranno le loro iniziative a favore di chi è più in difficoltà - prosegue Elisabetta Ricci -. Ci aspettiamo un Natale partecipativo, in cui le famiglie dei nostri cittadini, ma anche di coloro che vengono a trascorrere le vacanze nella nostra città, possano partecipare tranquillamente, sono tutti eventi gratuiti che rievocano la magia del Natale. Speriamo nel bel tempo e siamo sicuri che sarà un Natale partecipato come sempre".
