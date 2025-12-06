Rapallo, presentate le iniziative natalizie. Il sindaco Ricci: "Sono tutti eventi che rievocano la magia del Natale"

Sono state inaugurate oggi pomeriggio le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Rapallo: tantissimi eventi gratuiti che animeranno la città fino al 6 gennaio 2026. La grande novità è la "Christmas House", dove Villa Devoto si trasforma in un magico hub per bambini e famiglie con laboratori creativi, farm lab con animali da fattoria, spettacoli con cantastorie e clown.

"Oggi viene inaugurato il Natale a Rapallo a Villa Devoto è stata realizzata la Christmas House, dove si svolgeranno tutti i laboratori per i bambini e le diverse iniziative organizzate dalle scuole cittadine e dalle associazioni della nostra città. Il 21 dicembre ci sarà il concerto dei ragazzi di The Voice Kids e il 27 dicembre ci sarà il comico Lauretta - ha dichiarato a Telenord il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci - È un calendario molto ricco ogni giorno ci sono eventi in tutta la città e abbiamo anche una collaborazione propositiva con il Porto Carlo Riva, quindi ci agganciamo anche al loro mercatino di Natale, alle casette natalizie e alla pista di pattinaggio. È un calendario che va da oggi fino al 6 di gennaio e ricordo anche il 9 gennaio, il passaggio della torcia olimpica nella nostra città".

"Ci sono attività per i bambini, per le famiglie e per adulti, ma ci sono anche iniziative solidali: anche qui a Villa Devoto saranno presenti le nostre associazioni di volontariato che presenteranno le loro iniziative a favore di chi è più in difficoltà - prosegue Elisabetta Ricci -. Ci aspettiamo un Natale partecipativo, in cui le famiglie dei nostri cittadini, ma anche di coloro che vengono a trascorrere le vacanze nella nostra città, possano partecipare tranquillamente, sono tutti eventi gratuiti che rievocano la magia del Natale. Speriamo nel bel tempo e siamo sicuri che sarà un Natale partecipato come sempre".

