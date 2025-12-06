Sant'Olcese, biglietto con minacce alla sindaca Sara Dante e al comandante della Polizia Locale Gianluca Mastropasqua

L'amministrazione comunale di Sant’Olcese, la Giunta e i Consiglieri, esprimono la propria indignazione e ferma condanna per il grave episodio avvenuto nella notte: un biglietto contenente minacce rivolte alla sindaca Sara Dante e al comandante della Polizia Locale Gianluca Mastropasqua è stato lasciato davanti all’abitazione del sindaco.

Si tratta dell’ennesimo atto vile e inaccettabile, che si aggiunge ad altri episodi intimidatori già subiti in passato dalla nostra prima cittadina. È evidente che qualcuno pensa ancora di poter usare la paura per condizionare la vita democratica del nostro Comune: si sbaglia di grosso.

Ribadiamo la nostra piena solidarietà alla sindaca Sara Dante e al comandante Mastropasqua. Esprimiamo loro vicinanza e sostegno per un gesto che colpisce non solo due persone, ma l’intera comunità di Sant’Olcese.

Condanniamo con forza ogni forma di intimidazione e violenza. Chi sceglie di minacciare invece di confrontarsi democraticamente dimostra solo debolezza e disprezzo per la nostra comunità.

Sant’Olcese è più forte di questi gesti. Le istituzioni, la cittadinanza e le forze politiche devono restare unite nel difendere i valori della legalità, del rispetto e della convivenza democratica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.