Amt, Ghio e Pandolfo (PD): “Governo non dà certezze sui fondi Tpl, anzi mette in forse il credito di 12,5 milioni che regge il bilancio"

"Il governo non dà certezze sui 12,5 milioni di euro che mancano per chiudere il bilancio Amt 2023 e anzi indica che sono in corso valutazioni del Ministero per eventuali rimodulazioni della cifra attesa da fondi del Ministero dell'Ambiente. Abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione perché c’è un’azienda di trasporto pubblico locale che regge il suo bilancio sulla certezza di un credito di 12,5 milioni con lo Stato che non è arrivato e su cui è "in corso una proposta di rimodulazione, attualmente in fase di istruttoria dal parte del Ministero" che non fa presagire nulla di buono. Ad oggi quei fondi non sono stati stanziati e la tenuta del bilancio Amt dipende anche da questo. Ieri il sottosegretario all'ambiente Barbaro non ha dato alcun elemento concreto, anzi con la sua risposta ha ulteriormente aperto dubbi sulla reale esigibilità di quei fondi, in contrasto con le formule rassicuranti del Comune di Genova”, così la vicepresidente PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio e il deputato Alberto Pandolfo componente della Commissione Attività Produttive dopo la risposta al question time in Commissione del sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Barbaro alla loro interrogazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.