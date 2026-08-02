Amt, aziende subappaltatrici replicano a Robotti: "Nessun pagamento ricevuto, ma il servizio è stato garantito"

Le otto aziende che operano in subappalto per conto di AMT intervengono per replicare alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore Robotti a Liguria Live di Telenord (qui), sostenendo che quanto affermato dall'esponente della giunta comunale non rispecchi la situazione reale.

Secondo le imprese, infatti, a oggi non sarebbe stato accreditato alcun pagamento. L'unico riscontro ricevuto sarebbe una comunicazione della banca, priva della data di valuta del bonifico e della firma del funzionario responsabile dell'operazione.

Nonostante ciò, le aziende spiegano di aver proseguito regolarmente il servizio a partire dal 1° agosto, senza alcuna interruzione, per evitare ulteriori disagi ai cittadini. Una scelta che definiscono dettata dal senso di responsabilità nei confronti del territorio e dell'utenza, già alle prese con le criticità della rete di trasporto pubblico gestita direttamente da AMT.

Le imprese ribadiscono inoltre la richiesta di un pagamento anticipato per i servizi svolti nel mese di agosto, evidenziando come i corrispettivi da parte di AMT arrivino da oltre un anno con sistematico ritardo. A fronte di questa situazione, sottolineano di aver comunque rispettato tutte le scadenze nei confronti dei propri dipendenti, pagando regolarmente stipendi, contributi e aumenti previsti dal rinnovo del contratto nazionale, oltre agli obblighi verso fornitori e fisco.

Nel comunicato viene inoltre denunciato il mancato riconoscimento di una quota di contributi arretrati destinati a compensare i maggiori costi del rinnovo contrattuale. Si tratta di risorse che, spiegano le aziende, la Regione Liguria eroga ad AMT e che, secondo i subappaltatori, non sarebbero ancora state trasferite alle imprese aventi diritto.

Infine, le aziende ricordano di essere imprese di trasporto passeggeri e non soggetti finanziari, sottolineando di anticipare ogni mese con capitale privato le risorse necessarie per garantire i servizi affidati da AMT, senza beneficiare dei contributi pubblici destinati alle aziende del trasporto pubblico locale.

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