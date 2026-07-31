Caso Beghin. Cavo (Nm): "Necessario chiarimento in aula. Salis disconosca lettera in aula e revochi delega"

"Le mezze scuse della Beghin, con una giro di parole incomprensibile rispetto al testo della sua lettera invece molto netto ed esplicito, non possono bastare. Su questo episodio ci vuole chiarezza: per questo, con un'interrogazione martedì in Consiglio comunale, come capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova, chiederò di conoscere la chiara posizione della sindaca su questa vicenda. A Salis e alla sua giunta, inoltre, chiederemo di prendere totalmente le distanze da quella lettera, disconoscendone toni e impostazione, e di valutare ogni provvedimento utile a segnare una cesura con quanto scritto, inclusa la revoca della delega al commercio all'assessore Beghin firmataria della missiva. Se si devono ipotizzare delle dimissioni non sono certo quelle dei presidenti dei Civ". Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova in Consiglio comunale.

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