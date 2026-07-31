Ass. Viscogliosi a Telenord: "Una mappatura settimanale del rischio per rafforzare i presidi sui bus"

L'assessore comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, intervenuta negli studi di Telenord ha parlato delle strategie per ridurre gli episodi di violenza sulle linee Amt e nei quartieri maggiormente a rischio. Un discorso a parte vale per il centro storico, con il progetto Darsena H.24 che sta già dando i primi frutti. Analizzata anche la situazione in Val Varenna, con un lavoro interforze che potrebbe garantire risultati importanti. Una fase molto dinamica, con alcune sperimentazioni interessanti, nell'auspicio che tutto ciò possa far sentire i cittadini più sicuri, e ridurre i casi di microcriminalità.

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