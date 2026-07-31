Natale (PD) a Telenord: "Sui rifiuti, creare sinergie con i territori limitrofi"

Il segretario regionale del Pd Davide Natale è intervenuto negli studi di Telenord per affrontare il tema dei rifiuti, e in particolare per ribadire la propria contrarietà al termovalorizzatore, spiegandone le ragioni. Un commento anche sulla riforma dei porti, promossa dal viceministro Edoardo Rixi, e sul prossimo consiglio regionale dove dovrebbe approdare la questione diga. Un riferimento anche all'approvazione del rendiconto generale regionale, con le precedenti osservazioni da parte della Corte dei Conti regionale, in particolare in ambito sanità, e una battuta sull'emendamento respinto a tutela dell'entroterra, che avrebbe previsto l'investimento di un milione di euro.

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