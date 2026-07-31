Trasporto pubblico locale, Genova centra l'obiettivo PNRR: sbloccati 497 milioni per il progetto “Assi di Forza”

Genova raggiunge l’obiettivo fissato dal PNRR per il potenziamento del trasporto pubblico locale e ottiene l’accesso all’intero finanziamento da 497 milioni di euro destinato al progetto “Assi di Forza”.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Opere Infrastrutturali del Comune di Genova Massimo Ferrante, nel giorno della scadenza dei termini di rendicontazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il finanziamento complessivo comprende 436 milioni di euro di fondi PNRR, 35 milioni di risorse ministeriali e 26 milioni del Fondo per le opere indifferibili, destinati a coprire l’aumento dei costi fino al 2026.

"Abbiamo pienamente raggiunto il target fissato dal PNRR per il Trasporto Pubblico Locale – dichiara Ferrante – un obiettivo che fino a un anno fa sembrava impossibile da realizzare e che oggi consente al Comune di Genova di accedere completamente al finanziamento previsto".

In un solo anno l’amministrazione ha completato 30 chilometri di infrastruttura viaria dedicata ai bus elettrici e ai filobus, superando il traguardo iniziale fissato a 25 chilometri. Sono stati inoltre consegnati oltre 100 nuovi mezzi ad AMT e realizzati due depositi per la nuova flotta filoviaria.

"Quando siamo arrivati ci siamo trovati in una situazione molto complessa – spiega l’assessore – con i mezzi già ordinati e consegnati, ma con un’infrastruttura viaria ancora da realizzare. È stata una vera corsa contro il tempo per rispettare un target PNRR particolarmente ambizioso".

Il termine inizialmente previsto per il raggiungimento dell’obiettivo era fissato al 30 giugno 2026 ed è stato successivamente prorogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al 31 luglio 2026.

Il progetto “Assi di Forza” prevede una profonda trasformazione della mobilità urbana genovese attraverso nuove infrastrutture viarie, linee aeree bifilari, sottoservizi, semafori intelligenti, pensiline informatizzate, nuovi capolinea e sottostazioni elettriche.

Gli interventi riguardano in particolare il potenziamento delle direttrici della Valbisagno e della linea 20, con l’introduzione di filobus elettrici dotati di tecnologie avanzate come l’“in motion charging” e il “flash charge”.

"Abbiamo superato il target previsto – conclude Ferrante – ma soprattutto abbiamo avviato un concreto rinnovamento del trasporto pubblico locale genovese, con nuovi mezzi elettrici e infrastrutture moderne distribuite su tutta la città".