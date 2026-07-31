Bogliolo a Telenord: "Associazione Salvamento Nervi a rischio, serve sostegno delle istituzioni"

L'Associazione Salvamento Nervi è stata al centro dell'intervento a Liguria Live di Telenord del presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo. Nel corso dell'approfondimento, Bogliolo ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà attraversate dallo storico sodalizio, sottolineando la necessità di un intervento concreto da parte delle istituzioni comunali.

Il presidente del Municipio ha evidenziato il valore sociale dell'Associazione Salvamento Nervi, definendola un presidio importante per il territorio e un punto di riferimento per la comunità. Secondo Bogliolo, realtà come questa rappresentano un patrimonio da tutelare e sostenere, affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo al servizio dei cittadini.

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